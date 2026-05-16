'Vier gewonden en hond vermist na ongeluk op water Drimmelen'

Vier mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt nadat zij in het water terechtkwamen bij de Nieuwe Jachthaven in Drimmelen. Ook een hond raakte te water en is nog niet teruggevonden, meldt Omroep Brabant.

De Veiligheidsregio laat aan de regionale omroep weten dat de slachtoffers onderkoeld zijn geraakt. De brandweer, politie en ambulances kwamen massaal naar de haven om de mensen uit het water te halen. Daarna zijn zij naar het ziekenhuis gebracht. Eén slachtoffer zou er slecht aan toe zijn.

Hoe de groep precies in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat heeft wel een boot uit het water gehaald, maar het is onbekend of dat het vaartuig van de slachtoffers was.

