EOD ingezet na ongeval met busje met illegaal vuurwerk in Winterswijk

In Winterswijk is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) vrijdagavond ingezet na een ongeluk tussen een witte bestelbus en een rode auto. Bij het ongeval raakte de bestelbus van de weg, schampte een boom en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waar het voertuig frontaal botste op de rode auto.

De politie heeft de bestuurder van de bestelbus aangehouden, omdat hij mogelijk onder invloed was. In de bus werd illegaal vuurwerk aangetroffen, dat door de botsing deels op de weg terechtkwam. De EOD werd opgeroepen om het vuurwerk veilig op te ruimen. Hoeveel vuurwerk het precies betrof, is niet bekendgemaakt.

De bestuurder van de rode auto is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar het incident.