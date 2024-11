Wie liet daar een scheetje-boek zorgt voor ontruiming gemeentehuis Vlijmen

Het gemeentehuis in Vlijmen is woensdagochtend kort ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje dat bij de ingang werd gevonden. De politie van Heusden heeft direct onderzoek gedaan en de inhoud van het pakketje onthuld: het ging om een kinderboek met een 'luchtige' twist, aldus een bericht van de politie op Instagram.

Het alarm werd woensdagochtend vroeg geslagen, waarna de politie rond acht uur ter plaatse kwam. Om het zekere voor het onzekere te nemen werd besloten om het pand te ontruimen. Met hulp van een explosievenspecialist werd het pakketje voorzichtig geopend. De spanning bleek ongegrond: in de doos zat een boek met de titel Wie liet daar een scheetje?. “Geen explosieven of chemicaliën maar wel een boekje waar een "luchtje aan hangt” grapte de politie op sociale media.

De evacuatie en het politieonderzoek zorgden voor korte opschudding in het gemeentehuis. Toch benadrukt de politie het belang van alertheid in dit soort situaties. “Maar goed dat iedereen alert reageerde,” verklaart een woordvoerder van de politie. “Better safe than sorry!”