Bewoners schrikken van nachtelijke ontruiming na brand: 'Moest hard naar buiten rennen'

Bewoners zijn flink geschrokken van de brand woensdagnacht aan de Ernst Casimirlaan in het Gelderse Ede. Bij de brand is een persoon omgekomen en alle 24 woningen in het blok werden ontruimd. "Ik werd wakker van een doffe knal", blikt een geschrokken bewoner terug.

Volgens de brandweer ging het om een korte, felle brand in twee woningen in de straat in Ede-West. Twee bewoners van een naastgelegen appartement werden door de brandweer van hun balkon gehaald. Bij de brand was ook een explosie waarbij een persoon is overleden.

De bewoners reageren geschrokken op de brand, bekijk het verhaal in de video bovenaan dit artikel.

Bewoners zijn flink geschrokken. "Ik werd wakker van een doffe knal, toen ben ik als eerste van mijn gezin naar buiten gegaan." Eenmaal buiten vreest de vrouw voor haar man en dochter. "Toen heb ik de politie aangesproken en toen heb ik mijn man en dochter toch naar buiten gekregen", vertelt ze geëmotioneerd.

Gemengde gevoelens

Op haar dochter maakt het voorval ook een grote indruk. "Mijn moeder maakte me wakker en zei: trek je pantoffels aan en pak je jas. Toen moest ik heel hard naar buiten rennen", vertelt ze. Een andere bewoonster heeft er nog geen fijn gevoel over. "Ik wil naar huis, maar ook weer niet. Dus ik ga m'n spullen pakken en ga gelijk weer weg."