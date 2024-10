Dode bij woningbrand in Ede, 24 huizen ontruimd

Bij een brand aan de Ernst Casimirlaan in het Gelderse Ede is een persoon omgekomen. De brand woedde in een portiekflat. Alle 24 woningen in het blok werden ontruimd.

Volgens de brandweer ging het om een korte, felle brand in twee woningen in de straat in Ede-West. Twee bewoners van een naastgelegen appartement werden door de brandweer van hun balkon gehaald. Bij de brand was ook een explosie waarbij een persoon is overleden.

Verzorgingstehuis

Door de grote brand moesten 24 huizen worden ontruimd. De bewoners van twaalf woningen mogen weer terug in hun woning, laat de woordvoerder van Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden weten aan Hart van Nederland. "De andere twaalf woningen worden momenteel nog onderzocht door de hulpdiensten. De bewoners worden momenteel opgevangen in een plaatselijke verzorgingstehuis."

Zes van de twaalf huizen worden vandaag nog niet vrijgegeven.

ANP/Hart van Nederland