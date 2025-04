Vrouw en kind naar het ziekenhuis na aanrijding in Sassenheim

Een kindje is woensdagochtend rond 09.45 uur lichtgewond geraakt door een ongeval met een auto op de Hoofdstraat in Sassenheim. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Een auto die de weg op wilde draaien, zag een fietsster met het kindje over het hoofd. Door de botsing kwamen zowel de vrouw als het kindje ter val.

Na het ongeval kwamen twee ambulances en de politie ter plaatse, waarna een deel van de Hoofdstraat werd afgezet. Het kindje liep door de val lichte verwondingen op. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Of de vrouw ook de moeder van het kindje was, kan de politie niet bevestigen. Het is onbekend waardoor de automobiliste de fietsster niet zag.