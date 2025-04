Activist klimt in 38 meter hoge toren van Radboudumc, veel hulpdiensten ter plaatse

Een activist is woensdagochtend in een schoorsteen op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen geklommen. Dat meldt de politie aan Hart van Nederland. De persoon zou in een soort zak hangen en heeft daarnaast een grote tas met spullen bij zich. Het is onbekend waarvoor de persoon actie wil voeren.

Hulpdiensten zijn ter plaatse op de Zernikeplaats in de Gelderse plaats om de activist van de 38 meter hoge toren naar beneden te halen. Een hoogwerker van de brandweer is bij de persoon en de woordvoerder van de politie laat weten dat er met de activist is gesproken.

Hoe oud de activist is en waar hij vandaan komt, is onduidelijk.