Vrouw (34) gewond bij ernstig ongeval in Drenthe

Een 34-jarige vrouw uit Westerbork is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk op de N381 tussen Beilen en Hoogersmilde.

Het ongeval gebeurde rond 15.25 uur op de Drentse provinciale weg. De automobiliste raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam met haar auto op de kop tot stilstand in een naastgelegen weiland. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de hulpverlening.

De vrouw is door de brandweer uit de auto gehaald en gestabiliseerd. Ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De N381 is vanwege het ongeval tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt het ongeval.