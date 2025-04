Vrachtwagen vol biggetjes gekanteld op A18, snelweg dicht

Op de A18 bij het Gelderse Wehl is donderdagmiddag een vrachtwagen met biggen gekanteld. Het ongeluk gebeurde rond 15.10 uur. De snelweg richting Varsseveld is sindsdien afgesloten, wat zorgt voor flinke verkeershinder.

De brandweer kwam ter plaatse om de biggen over te brengen naar een andere vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is ter controle nagekeken door het ambulancepersoneel. Als gevolg van het ongeval is geen enkel dier om het leven gekomen.

Daarnaast heeft de vrachtwagen onder andere olie gelekt. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Vanwege de gekantelde vrachtwagen is de A18 ter hoogte van Wehl in de richting van Varsseveld afgesloten. Het verkeer richting Enschede en Hengelo wordt omgeleid via de A12. Naar verwachting is de weg halverwege de avond weer open.