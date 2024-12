Bieten op de weg door kantelen vrachtwagen bij Arnemuiden

Bij een tankstation in Arnemuiden is vrijdagochtend een vrachtwagen vol suikerbieten gekanteld. Het voertuig belandde op de vangrail tussen de weg en het tankstation, meldt de politie.

Het terrein van het tankstation is bezaaid met suikerbieten, waardoor de weg voorlopig is afgesloten. Het is nog niet duidelijk of het tankstation, al dan niet gedeeltelijk, open kan blijven. De afsluiting duurt naar verwachting nog enkele uren.

Over de oorzaak van het ongeval en mogelijke gewonden is nog niets bekend.