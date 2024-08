Vogelnest in gasleiding blijkt oorzaak dood Nederlandse toerist Angelo (21) op Mallorca

De koolmonoxidevergiftiging die eind vorige maand het leven kostte aan de 21-jarige Angelo uit Breda, blijkt veroorzaakt te zijn door een vogelnest in de gasafvoer, dat melden Spaanse media nu. Door het vogelnest werd de butaangaskachel in het chalet in Playa de Palma op Mallorca geblokkeerd. De familie reageert geschokt.

De groep van tien Nederlandse toeristen had al eerder een gaslucht waargenomen in het appartement, maar schonk hier verder geen aandacht aan. Pas toen een van de vrienden, klagend over hoofdpijn, Angelo levenloos op de grond vond, werd de ernst van de situatie duidelijk. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden helaas niets meer voor de hem betekenen. Zijn overlijden werd ter plaatse vastgesteld.

Onderzoek van de Spaanse politie heeft bevestigd dat het ongeluk veroorzaakt werd door vogels die een nest hadden gebouwd in de gasleiding. Hierdoor werden gevaarlijke gassen terug de woning in geduwd. De verhuurder van het pand heeft verklaard niets te weten van eventuele gasproblemen en zegt dat er regelmatig onderhoud aan de woning werd uitgevoerd.

Crowdfunding

Familie en vrienden van Angelo zijn diep geschokt door zijn onverwachte dood. Op sociale media stromen de reacties van verdriet en ongeloof binnen. Er is inmiddels een crowdfunding gestart om de kosten van de repatriëring en de uitvaart te dekken. De familie overweegt momenteel juridische stappen te ondernemen om duidelijkheid te krijgen over mogelijke nalatigheid en hoopt dat er in de toekomst strengere controles komen.