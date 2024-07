Nederlander (21) dood gevonden in villa Mallorca, ander in kritieke toestand

Op het Spaanse eiland Mallorca is dinsdag een 21-jarige Nederlandse toerist overleden, vermoedelijk door koolmonoxidevergiftiging in zijn vakantiewoning. Dat meldt de lokale krant Diario de Mallorca op gezag van de politie. Een andere Nederlander, ook 21, is naar het ziekenhuis gebracht.

De Nederlanders waren op Mallorca op vakantie en hadden een villa gehuurd in het toeristische Playa de Palma, in de buurt van het vliegveld. De ambulancedienst had meerdere meldingen gekregen, onduidelijk is van wie. Hulpverleners konden niets meer voor de overleden man doen. De toestand van de andere man was zorgwekkend, maar hij is op tijd geholpen.

Defecte gasbrander

Volgens Diario de Mallorca vertoonde het lichaam van de man geen sporen van geweld. Mogelijk is een defecte gasbrander de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging. De Spaanse politie onderzoekt de zaak.

ANP