Eigenaar deels ingestorte beachclub op Mallorca aangehouden

De eigenaar van een beachclub op Mallorca die ruim een maand geleden deels instortte, is opgepakt, melden Spaanse media. Bij het incident kwamen vier mensen om het leven. Ook vielen er gewonden, onder wie tien Nederlanders.

De eigenaar van de Medusa Beach Club wordt verdacht van vier gevallen van dood door grove nalatigheid en zes gevallen van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door grove nalatigheid, meldt de Spaanse politie. Volgens Spaanse media gaat het om een Oostenrijker.

Het terras van de beachclub stortte op de avond van 23 mei in. De zaak beschikte volgens onderzoekers niet over de benodigde vergunning voor het terras, aldus de politie. Het terras werd zodanig belast dat het illegaal gebouwde bouwwerk instortte. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat kort daarvoor twaalf Nederlanders tafels naar het terras droegen en daar hadden neergezet.

De burgemeester zei eerder al dat de eerste verdieping van de Medusa Beach Club illegaal was.

ANP