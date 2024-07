Vijf kinderen te water na omgeslagen boot, hulpdiensten uitgerukt

Kinderen van de scouting zijn zaterdagmiddag in het water beland nadat hun boot omsloeg. Dat gebeurde op het Noorder Buiten Spaarne in de buurt van Haarlem, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Brandweer en ambulance zijn uitgerukt.

Na het omslaan van de zeilboot van de scouting moesten vijf kinderen uit het water worden gehaald. Ambulancepersoneel heeft hen onderzocht en vervolgens weer overgedragen aan de scouting, aldus de veiligheidsregio.

Het is onduidelijk waarom de boot was uitgevaren ondanks de geldende code geel in de provincie Noord-Holland vanwege harde wind.

ANP