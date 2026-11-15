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Veerboot is aan overkant, vrouw rijdt Maas in

Ongeluk

Vandaag, 19:39

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Bij het Capelse Veer in het Brabantse Sprang-Capelle is zondagavond een auto in het water beland. De bestuurster zag te laat waar het water begon en reed de Maas in. Ze wist zelf op het droge te komen.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur. De vrouw zou zelf 112 gebeld hebben. Dankzij de adviezen van een medewerker van het noodnummer wist ze uit de auto te ontkomen.

De veerpont was op het moment van het ongeluk aan de overkant van het water. De vrouw raakte niet gewond, maar de auto was niet meer te redden. Rijkswaterstaat gaat het voertuig bergen. De pont kan gewoon varen.

Door Redactie Hart van Nederland

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