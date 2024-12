Auto met twee jonge kinderen rijdt water in, omstander helpt

Op de Laan van Dada in Rotterdam is zondagavond rond 18.20 uur een auto te water geraakt. In het voertuig zaten vier inzittenden, waaronder twee kinderen in de basisschoolleeftijd. Het incident gebeurde vlakbij een brug naast metrostation Nesselande.

Direct na het ongeval wist een omstander het water in te gaan om de inzittenden te helpen. De vier slachtoffers, waaronder de twee kinderen, konden uiteindelijk zelf veilig op de kant komen. De brandweer werd ingeschakeld om het water te doorzoeken, maar er bleken geen andere slachtoffers te zijn.

Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, zijn de kinderen uit voorzorg nagekeken door het ambulancepersoneel en opgevangen in een ambulance. Ook de bestuurder werd ter plekke gecontroleerd, maar iedereen bleek ongedeerd te zijn.

Veel omstanders

Het incident trok veel aandacht van omstanders. Volgens een 112-fotograaf stonden er zeker 40 mensen te kijken hoe de hulpdiensten hun werk deden. De politie hield toezicht om de situatie onder controle te houden.

Hoe de auto in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.