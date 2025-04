Dodelijk ongeval bij boothelling Elburg: auto rijdt het water in

Op de Flevoweg in Elburg is zondagmiddag een man om het leven gekomen nadat een auto het water in reed. De vrouw die ook in het voertuig zat, wist zichzelf in veiligheid te brengen.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur bij de boothelling aan de Flevoweg. Volgens ooggetuigen kwam de auto vanaf een parkeerplaats en reed deze 'in volle vaart' het water in. Hulpdiensten rukten direct massaal uit. Brandweer, ambulance, politie, KNRM en ook een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De vrouw wist op eigen kracht uit de auto te komen. De man, die vastzat in het voertuig, moest door duikers van de brandweer worden bevrijd. Op de kant is geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke.

De Flevoweg is tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend.