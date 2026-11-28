Voor de uitvaart van de 20-jarige Mohammed, die afgelopen week dood werd gevonden in een vrieskist in Utrecht, is inmiddels ruim 30.000 euro ingezameld. Zijn familie wil hem begraven in zijn geboorteland Syrië. Het ingezamelde geld is bedoeld voor het overbrengen van zijn lichaam, de uitvaart en de reiskosten van naaste familieleden.

Mohammed kwam als tiener naar Nederland. "Hij was pas 20 jaar. Als tiener kwam hij naar Nederland. Hij laat zijn familie en vrienden achter in groot verdriet", schrijven de nabestaanden op de donatiepagina.

Onze verslaggever sprak een buurtbewoner die vertelde erg geschrokken te zijn na de vondst van het lichaam van Mohammed. Bekijk de video hierboven.

Afscheid in Syrië

Zijn familie wil Mohammed begraven in zijn geboorteland. Daarvoor moet zijn lichaam vanuit Nederland worden overgebracht. Ook willen zijn ouders erbij zijn om afscheid te nemen. "Dat kost veel geld, juist nu de familie al zoveel te dragen heeft. Met deze actie willen we hen die zorg uit handen nemen, zodat ze zich kunnen richten op het afscheid", sluit de tekst op de donatiepagina af.