Leiding breekt af bij Hogeschool Utrecht: duizenden studenten de dupe

Een pand van de Hogeschool Utrecht aan de Padualaan is de komende twee weken gesloten vanwege waterschade. Naar schatting 3.500 studenten worden daardoor getroffen. De lessen die normaal in het gebouw plaatsvinden, worden voorlopig online gegeven.

De schade ontstond vrijdagmiddag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak. Daardoor stroomde vanaf de vijfde verdieping veel water het gebouw in. Het water beschadigde elektrische en technische installaties, waardoor het gebouw zonder stroom zit.

Getroffen opleidingen

Onder meer opleidingen voor leerkrachten en docenten en de opleidingen Nederlandse Gebarentaal en Dovenstudies zijn getroffen. Experts onderzoeken de komende dagen de schade. Begin volgende week moet duidelijker zijn welke herstelwerkzaamheden nodig zijn.