Twee fietsers aangereden in Amersfoort, automobilist slaat op de vlucht

Ongeluk

Vandaag, 09:49 - Update: 1 uur geleden

In Amersfoort zijn vrijdagnacht twee fietsers aangereden op de Heiligenbergerweg. Beide slachtoffers raakten zwaargewond nadat ze meters door de lucht werden geslingerd, en hun fietsen tientallen meters verderop tot stilstand kwamen. De automobilist is na het ongeluk met hoge snelheid gevlucht.

Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur bij de kruising met de Ringweg-Randenbroek. Getuigen melden dat de overstekende fietsers door een donkerkleurige auto werden geraakt, die vervolgens richting de Kersenbaanrotonde vluchtte.

Omstanders schieten te hulp

Onder meer vrienden van de slachtoffers, maar ook andere omstanders, schoten direct te hulp. Daarnaast werden ook de hulpdiensten opgeroepen. Beide slachtoffer zijn overgebracht naar het UMC Utrecht.

De Forensische Opsporing Verkeer heeft onderzoek gedaan en daarbij onder meer via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar de auto. Later troffen agenten een auto met gebarsten voorruit aan. Het is nog onduidelijk of dit voertuig bij het ongeluk betrokken is geweest.

