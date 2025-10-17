Gewapende overval op tabaksshop in Rotterdam, twee gewonden

Crime
Vandaag, 21:05
Een tabaksshop aan de Bergweg in Rotterdam is vrijdagavond overvallen. Twee verdachten kwamen met een vuurwapen binnen. Er zijn twee mensen gewond geraakt.
Er is overigens niet geschoten, laat een woordvoerder van de politie weten. De verdachten zijn gevlucht en worden nog gezocht. Of zij een buit hebben meegenomen, is niet bekend.
