Twee gewonden bij nachtelijke steekpartij bij azc in Oisterwijk

In het Brabantse Oisterwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij geweest waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Dat gebeurde op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg, aan de rand van het dorp.

Volgens de politie is er één verdachte aangehouden. Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van de gewonden wil de politie vooralsnog niets kwijt.

Eén van de slachtoffers moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De ander is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Onderzoek in volle gang

De politie heeft het gebied rond de Kievitsblekweg afgezet voor onderzoek. Agenten hebben sporen veiliggesteld en spreken met omwonenden om te achterhalen wat er in de nacht precies is gebeurd.