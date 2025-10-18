Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee gewonden bij nachtelijke steekpartij bij azc in Oisterwijk

Crime

Vandaag, 08:18 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In het Brabantse Oisterwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij geweest waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Dat gebeurde op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg, aan de rand van het dorp.

Volgens de politie is er één verdachte aangehouden. Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog niet duidelijk. Over de identiteit van de gewonden wil de politie vooralsnog niets kwijt.

Eén van de slachtoffers moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De ander is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Onderzoek in volle gang

De politie heeft het gebied rond de Kievitsblekweg afgezet voor onderzoek. Agenten hebben sporen veiliggesteld en spreken met omwonenden om te achterhalen wat er in de nacht precies is gebeurd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.