Meerdere gewonden bij kettingbotsing op A28 bij Amersfoort, baby naar ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 20:35

Bij een kettingbotsing op de A28 bij Amersfoort zijn vrijdagavond minstens zeven mensen gewond geraakt. Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, waaronder een baby.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur ter hoogte van de afrit Amersfoort richting de Hogeweg. Volgens een correspondent zijn zeker vijf voertuigen betrokken bij het ongeluk. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Minstens zeven mensen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Meerdere van hen zijn gestabiliseerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Onder die gewonden is dus ook een baby, meldt de correspondent.

Door het ongeluk zijn tijdelijk drie rijstroken afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

