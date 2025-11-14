Boot voorkomt dat automobilist Leidse gracht inrijdt

Een automobilist in Leiden is vrijdagmiddag op een boot terecht gekomen. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde op de Steenschuur, in de binnenstad van Leiden. Volgens een correspondent schoot de chauffeur door bij het inparkeren en kwam hij met de auto stil te staan op het vaartuig. Geluk bij een ongeluk: door de boot kwam de auto niet in het water terecht.

De bestuurder en één andere inzittende zijn met hulp van omstanders uit de auto gehaald.