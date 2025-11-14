Terug

Drie gewonden bij aanrijding tussen taxi en personenauto in Nootdorp

Ongeluk

Vandaag, 20:12

Een personenauto en een taxi zijn met een elkaar in botsing gekomen aan de Fellowshiplaan in het Zuid-Hollandse Nootdorp. Daarbij zijn drie personen gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend.

Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Fellowshiplaan en de Startbaan. Er kwamen veel hulpdiensten te plaatse, waaronder een speciaal Mobiel Medisch Team met een traumahelikopter. De bestuurder van de taxi moest door de brandweer uit zijn voertuig geknipt worden.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

