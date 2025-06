Tieners die overleden bij heftig auto-ongeluk zijn neven uit Urk

De twee tieners die in de nacht van zaterdag op zondag om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Rutten, zijn neven van elkaar. Dat blijkt uit een Facebook-bericht van de Dartvereniging Urk, die verslagen reageert op het drama. Een van de overleden jongeren was actief lid van de vereniging en een van de zwaargewonden dartte er ook.

Uit het bericht van de Urker dartvereniging valt op te maken dat ook een broer van een van de omgekomen slachtoffers bij het auto-ongeluk betrokken zou zijn geweest, en dat hij nu in het ziekenhuis ligt.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond half twee op de Noordermeerweg in Rutten. De auto waar de jongeren in zaten, raakte van de weg en belandde in het water. Twee inzittenden overleden ter plekke, drie anderen raakten zwaargewond en zijn naar ziekenhuizen gebracht. Alle vijf de jongeren zijn achttien en negentien jaar oud en komen uit Urk.

Verslagen

De dartvereniging laat weten diep geraakt te zijn: “We zijn allemaal verslagen.” Uit respect voor de getroffen families is de interne competitie van dinsdag afgelast. Wel staan de deuren open van de vereniging om elkaar te ontmoeten.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden.