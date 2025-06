Twee tieners overleden en meerdere gewonden bij zwaar ongeluk in Rutten

In Rutten (Flevoland) is in de nacht van zaterdag op zondag een zeer ernstig ongeval gebeurd. Twee tieners kwamen hierbij om het leven, drie anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn 18 of 19 jaar oud en komen uit Urk.

Het ongeval gebeurde rond 01.30 uur op de Noordermeerweg, tussen Rutten en het Friese Lemmer. De auto raakte van de weg en kwam in het water terecht.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse: naast brandweer, ambulance en politie, kwamen ook twee traumahelikopters op de melding af. Hulp mocht voor twee tieners niet meer baten. Zij kwamen ter plekke om het leven. De toestand van de gewonden is niet bekend. Ze zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Getuigen

Het gaat om een eenzijdig ongeval, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar en roept getuigen op die de auto in de nacht hebben zien rijden dat te melden. Het gaat om een witte VW Golf.

De Noordermeerweg was urenlang afgesloten vanwege de inzet van hulpdiensten en voor onderzoek.