Groot verdriet op Urk na ongeluk waarbij tieners omkwamen: 'Diep geraakt'

"Jongeren met een toekomst voor zich zijn abrupt uit het leven gerukt." Met die woorden reageert burgemeester Bart Jaspers Faijer van Urk op het tragische verkeersongeval waarbij zaterdagnacht twee jongeren uit het vissersdorp om het leven kwamen. Drie andere Urker jongeren raakten gewond.

Het eenzijdige ongeval vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag op de Noordermeerweg tussen Rutten en het Friese Lemmer. Rond 01.30 uur raakte een auto met vijf jongeren, allemaal 18 of 19 jaar oud, van de weg en kwam in het water terecht. Voor twee van hen kwam de hulp te laat, zij overleden ter plekke. De drie gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend.

' Diep geraakt'

Volgens burgemeester Jaspers Faijer is het verdriet op Urk enorm. "We zijn diep geraakt. Velen van ons voelen de onmacht die deze gebeurtenis met zich meebrengt. Dit verlies raakt ons als gemeenschap in het hart."

Hij roept op tot saamhorigheid en onderlinge steun. “Als Urkers staan we om de getroffen families heen, net als de hulpdiensten die met grote inzet en betrokkenheid ter plaatse waren. We bidden om kracht en nabijheid van God voor de jongeren, nabestaanden, betrokken families en vrienden.”

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.