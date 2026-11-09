Beelden: man met fiets ontsnapt ternauwernood aan aanstormende trein

Een man in Twello had vandaag een engeltje op zijn schouder. Hij loopt een spoorwegovergang over met een fiets met een houten balk in de hand, terwijl de overwegbellen al rinkelen en de slagbomen dalen. Uiteindelijk mist de trein hem op een haar na.

De man liep niet al te snel, waardoor de slagboom aan de andere kant van de overgang al naar beneden was. In de video is te zien hoe hij kijkt hoe hij er toch omheen kan, maar met balk en al lukt dat niet. In de verte hoor je de trein al toeterend aan komen rijden. Uiteindelijk gaat de man strak tegen de slagboom aanstaan, waardoor de trein langs hem kan razen zonder hem te raken.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

ProRail reageert tegenover De Gelderlander op de actie, en noemt het dom en levensgevaarlijk. "Hij brengt niet alleen zichzelf in gevaar, maar jaagt ook de machinist de stuipen op het lijf. Die moet machteloos toezien en hopen dat zo’n actie goed afloopt."