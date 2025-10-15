Duitser volgt navigatie en komt vast te zitten op spoor, treinverkeer plat

Een Duitse automobilist is woensdagavond bij het Drentse Tynaarlo vast komen te zitten op het spoor toen hij of zij iets te snel de aanwijzingen van de navigatie opvolgde, zo hoorde een correspondent van de politie.

Het gebeurde bij een spoorwegovergang aan de Zuidlaarderweg in Tynaarlo. De correspondent ter plaatse hoorde van de politie dat de bestuurder de overgang op reed en het teken van de navigatie “sla rechts af” direct opvolgde. De automobilist sloeg midden op het spoor af naar rechts en kwam vervolgens vast te zitten.

Vanwege het incident lag het treinverkeer volledig plat, zegt de correspondent.