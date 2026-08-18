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Ophef om jongen die aan spoorboom hangt, ProRail onderzoekt stunt

Social Media

Vandaag, 09:30

Een stunt bij een spoorwegovergang bij het Friese Mantgum zorgt voor ophef op sociale media. In een video die Dumpert heeft gedeeld is een jongen te zien die aan een spoorboom hangt en naar beneden valt. Het alarm van de spoorboom gaat af en een jonge vrouw begint hard te lachen. ProRail ziet de humor er echter niet van in. Het AD meldt dat de spoorwegbeheerder onderzoek doet.

Op Instagram is de video inmiddels al ruim een miljoen keer bekeken. In beeld staat de plaatsnaam Mantgum, de plaats waar in 2017 iets vergelijksbaars gebeurde. Toen hingen twee jongens aan de spoorbomen en gingen erop zitten. Een andere jongen filmde hen. ProRail deed vervolgens aangifte tegen de tieners.

Benieuwd naar de beelden? Bekijk dan de bovenstaande video.

ProRail

Spoorwegbeheerder ProRail kan er dus niet om lachen. "Blijf met je poten van onze veiligheidsinstallaties af! De boel slopen kost duizenden euro's en je kunt anderen ermee in gevaar brengen. Deze installaties moeten gewoon werken", reageert Rutger, incidentenbestrijder en BOA bij ProRail, onder het filmpje.

Door Redactie Hart van Nederland

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