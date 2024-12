Twee kinderen onwel in zwembad in Purmerend

Een minderjarige is vanmiddag gereanimeerd in zwembad Leeghwaterbad in Purmerend. Na een melding kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, ter plaatse om hulp te verlenen. Kort erna werd er een tweede kind onwel. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

"Na de reanimatie werd het kind met normale ademhaling naar het ziekenhuis gebracht", zegt de woordvoerder tegen Hart van Nederland. Nadat de ambulance vertrok, werd er een andere minderjarige zwembadbezoeker onwel. De brandweer voerde metingen uit om de eventuele oorzaak te achterhalen. "Maar daar is niets uit gebleken."

Over de leeftijd van de zwemmers kan de politie niets bevestigen. Ook is het onduidelijk of de kinderen goed konden zwemmen. "Daar kan ik echt niets over zeggen."