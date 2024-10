Mogelijk pepperspray gespoten in lift flat Eindhoven: meerdere bewoners onwel

In Eindhoven zijn dinsdagavond meerdere bewoners van een flat aan de Echternachlaan onwel geworden. Eén van de slachtoffers is met luchtwegklachten naar het ziekenhuis vervoerd, terwijl drie anderen ter plekke door ambulancepersoneel zijn gecontroleerd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan Hart van Nederland.

De straat rondom de flat stond enige tijd vol met hulpdiensten, waaronder brandweer en meerdere ambulances. Ook waren er veel omstanders die zich rondom het gebouw verzamelden. Uit voorzorg sloot de brandweer de omgeving tijdelijk af om metingen uit te voeren en het gebouw te ventileren, aldus een correspondent ter plaatse.

Politie onderzoekt beelden

Volgens het Eindhovens Dagblad lijkt de oorzaak te liggen in pepperspray die mogelijk door jongeren in de lift is gespoten. Na het incident bekeek de politie camerabeelden en heeft daarbij volgens de krant enkele verdachten geïdentificeerd. Of er vervolgstappen volgen, is nog niet bekend.

