Truckchauffeur omgekomen door botsing tegen boom

Op de N65 bij Biezenmortel in Noord-Brabant is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen door een ongeval, meldt de politie. De truck reed rond 09.45 uur in zuidelijke richting tegen een boom.

De weg is voorlopig in beide richtingen dicht, aldus Rijkswaterstaat. Op foto's is te zien dat de weg volledig wordt versperd door takken.

Het wegverkeer wordt omgeleid via Eindhoven, via de A2 en de A58.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP