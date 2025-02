Tientallen panden doorzocht in groot witwasonderzoek, vier aanhoudingen

De politie heeft woensdagochtend vier mensen aangehouden in een groot onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in verdovende middelen. In Noord-Brabant, Gelderland en Limburg worden in het kader van het onderzoek 29 woningen en bedrijfspanden doorzocht. Er wordt onder meer gezocht naar contant geld, luxegoederen, administratie en gegevensdragers. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het onderzoek begon in het najaar van 2023 toen bij de politie informatie binnenkwam over vermoedelijke criminele geldstromen bij een bedrijf in Venray, geld dat werd verdiend met drugshandel. Salaris van personeel zou deels contant worden uitbetaald en facturen zouden worden opgevoerd in de administratie zonder dat daar een geleverde dienst tegenover stond. Door het vermeende criminele geld zou het bedrijf zijn diensten goedkoper kunnen aanbieden dan concurrerende bedrijven. Om wat voor bedrijf het gaat, zegt de politie niet.

Aanhoudingen

De aangehouden verdachten zijn twee mannen (41 en 39) uit Eindhoven, onder wie de eigenaar van het Venrayse bedrijf. Verder gaat het om een man van 43 uit de gemeente Horst aan de Maas en een vrouw van 53 uit Venray. Of en in welke mate zij betrokken zijn bij onder meer witwassen en drugshandel wordt nog verder onderzocht. De verdachten zitten in volledige beperkingen.

