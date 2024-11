Tractor met aanhanger vol pony’s te water: zes gered, één dood

In Lienden is zaterdagochtend een tractor te water geraakt. Op de aanhanger stonden zeven shetlandpony's. Voor één van de pony's bleek het ongeval fataal, bevestigt de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. De bestuurder van de tractor raakte niet gewond.

Het ongeluk gebeurde aan de Waaiweg in het Gelderse dorp. Toen de brandweer rond 09.20 arriveerde, bleek er een tractor met aanhanger in het water te liggen waarin shetlandpony's zaten. De meesten waren er zelfstandig uitgeklommen en werden in het gebied gevangen door de brandweer. Eén van de zeven pony's heeft het ongeval niet overleefd. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.