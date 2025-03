'Tom Waes had 2,44 promille alcohol in bloed en droeg geen gordel'

Tom Waes had bij het verkeersongeval waar hij vorig jaar bij betrokken raakte 2,44 promille alcohol in zijn bloed. Ook droeg de Belgische acteur en presentator geen gordel toen hij met zijn auto tegen een pijlwagen in een tunnel bij Antwerpen botste. Dat meldde Het Laatste Nieuws vrijdag op basis van bronnen.

Het onderzoek naar het ongeluk op 29 november is inmiddels afgerond. Waes moet op 5 mei voor de rechter in Antwerpen verschijnen. Volgens HLN moet Waes zich verantwoorden voor onder meer rijden onder invloed, rijden zonder gordel en het toebrengen van lichamelijk letsel zonder opzet, maar door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid.

Te veel gedronken

Waes liep bij het ongeluk een zware hoofdwond, gebroken ribben en een gebroken heup op. De persoon in de pijlwagen raakte lichtgewond. Waes gaf al gauw na het ongeluk toe dat hij die avond naar een café was geweest en te veel gedronken had. Hij bood ook zijn excuses aan.

Net als in Nederland, geldt ook in België dat iemand maximaal 0,5 promille alcohol in zijn bloed mag hebben om nog deel te mogen nemen aan het verkeer.

De resten van Waes' auto, een Porsche 911 Carrera, zijn inmiddels geveild voor een bedrag van 37.000 euro. Een deel van die opbrengst wordt aan een goed doel geschonken.

ANP