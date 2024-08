Toerist (19) komt onder tram terecht in centrum Amsterdam en overlijdt

Een 19-jarige toerist is zondag overleden nadat hij op de Martelaarsgracht in het centrum van Amsterdam onder een tram was terechtgekomen. Dit meldt de Amsterdamse politie. Hoe het slachtoffer onder de tram terechtkwam wordt onderzocht.

Het ongeluk werd rond 11.00 uur gemeld. Verschillende hulpdiensten werden daarna gealarmeerd, waaronder meerdere ambulances. Het gebied rondom het ongeval is ruim afgezet met linten, meldt de politie. Omdat veel mensen het ongeluk hebben zien gebeuren, is voor hen slachtofferhulp beschikbaar.

Een woordvoerder van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) laat weten dat er ook voor de trambestuurder nazorg is. Het tramverkeer wordt tijdelijk omgeleid in verband met het ongeval. Reizigers wordt geadviseerd de website van het GVB of de app te raadplegen.

ANP