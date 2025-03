Tiener overleden na aanrijding met vrachtwagen in Dronten

Een jongen "in de tienerleeftijd" is vrijdagochtend overleden na een botsing met een vrachtwagen op de N305 in Dronten.

Het ongeval gebeurde rond 07.55 uur op de Biddingringweg. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het slachtoffer ter plekke overleed aan zijn verwondingen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is voorlopig afgesloten. De exacte leeftijd van de jongen wil de politie nog niet bekendmaken.