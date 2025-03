Auto knalt tegen voorgevel woning Heerhugowaard, bestuurder opgepakt

Een automobilist is donderdag tegen de voorgevel van een woning aan de Van der Heistraat in Heerhugowaard gereden. Omdat de klap mogelijk een gaslek had veroorzaakt, moesten de bewoners het pand tijdelijk verlaten. De automobilist is aangehouden.

De politie kreeg rond 07.00 uur de melding van de aanrijding. De bewoners van de woning raakten niet gewond. De klap zorgde wel voor veel schade aan de voorgevel van het huis.

De automobilist werd gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder is daarna aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.