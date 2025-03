Bestuurder racet met 200 km/u over snelweg: 'Moest heel nodig poepen'

De politie heeft zondagavond een personenauto staande gehouden. De auto reed namelijk met 200 kilometer per uur over de A4. Toen de politie de bestuurder aansprak, gaf hij direct een reden waarom hij zo hard heeft gereden. Met samengeknepen billen verklaarde hij tegen de agenten dat hij heel nodig moest poepen.

Welke straffen zijn er in Nederland? In bovenstaande video wordt het uitgelegd.

De bestuurder had geluk, een tankstation was heel dichtbij. Toen hij zijn rijbewijs had overhandigd, mocht hij daarna zijn behoefte doen. Volgens de politie beslist de officier van justitie binnen tien dagen of de hoge snelheid vanwege de hoge nood door de vingers wordt gezien.