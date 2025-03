Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk op N318 bij Winterswijk

Op de N318 in Winterswijk heeft woensdagavond een zwaar ongeluk plaatsgevonden. Een auto met twee inzittenden raakte van de weg en botste hard tegen een boom. Een van hen overleefde de klap niet, het andere slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 20.30 uur rukten meerdere ambulances en andere hulpdiensten uit naar de plek van het ongeval. Volgens een 112-correspondent ter plaatse raakte het voertuig door een onbekende oorzaak van de weg en kwam het in de berm tegen een boom tot stilstand. De klap moet flink geweest zijn; over de weg en in de berm liggen brokstukken van de auto.

Motorblok uit auto gevlogen

De botsing was zo hevig dat het motorblok van de auto meters ver werd geslingerd. Op beelden is te zien dat het motorblok van de auto meters verderop ligt. De exacte oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.

Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Om die reden blijft de N318 de komende uren dicht voor verkeer.