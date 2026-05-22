Seniorenuitje met zijspanmotoren eindigt in drama: vier gewonden

Ongeluk

Vandaag, 17:06

Bij een ongeval in Lithoijen (Noord-Brabant) zijn vrijdagmiddag vier mensen gewond geraakt. Senioren van een woonzorgcentrum in Oss maakten samen met motorvrijwilligers een uitstapje met zijspanmotoren toen het misging.

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur op de John F. Kennedybaan (N625) in Lithoijen. Drie motoren met zijspan kwamen met elkaar in botsing. Twee motoren belandden aan weerszijden van de weg in een sloot, een derde motor raakte licht beschadigd. Politie, brandweer en ambulancedienst rukten met spoed uit.

Lichte verwondingen

Volgens de brandweer zijn drie mensen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee vrijwilligers en één senior. Een vierde lichtgewonde kon ter plekke worden behandeld.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

