Zwaargewonden bij ongeluk met Nederlandse touringcar in Duitsland

Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn zes mensen gewond geraakt, van wie twee zwaar. De bus met 23 senioren uit Nederland zou aan het begin van de avond van de weg zijn geraakt.

Dat gebeurde tussen de steden Rötgesbüttel en Meine in het district Gifhorn nadat de buschauffeur onwel was geworden, volgens de Duitse hulpdiensten. De bus zou twee bomen omver hebben gereden alvorens die tot stilstand kwam.

De voorkant van de touringcar raakte daarbij zwaar beschadigd. Een van de gewonden zou met een helikopter naar een ziekenhuis zijn vervoerd, aldus lokale media. Ook de chauffeur is een van de slachtoffers. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten was de bus onderweg naar een hotel in Braunschweig om daar te overnachten.

