Joop (80) verkocht al zijn oldtimers voor seniorencomplex, maar plan stuit op regelzucht

De bijna tachtigjarige autoverzamelaar Joop Stolze had een grote wens: zijn oldtimerloods ombouwen tot een seniorencomplex. Hij wilde zestig seniorenappartementen bouwen. Alles leek volgens plan te gaan, totdat het op het laatste moment tóch niet mocht. Joop snapt er niets van. “Het doet mij veel verdriet.”

“Na vele slapeloze nachten, en met letterlijk en figuurlijk pijn in mijn hart, hebben we als familie moeten besluiten om de realisatie van ‘Classics for Classics’ te staken. Auto’s op leeftijd die plaats maken voor mensen op leeftijd, dat was het idee. Maar de regels van de gemeente maken het te ingewikkeld. Dat doet mij veel verdriet”, vertelt de autoverzamelaar tegen Hart van Nederland.

Door de nieuwe geluidsregels in de Omgevingswet mogen er geen woningen gebouwd worden naast een bedrijventerrein. En dat, terwijl er nu vooral geluidsarme opslagbedrijven zitten. Maar omdat er op papier zware industrie zou kúnnen komen, die teveel geluid zou produceren, wordt de bouw geblokkeerd. Joop heeft naar eigen zeggen zo’n twee à drie ton uitgegeven aan het project. Daarbovenop zijn bijna al zijn geliefde oldtimers inmiddels verkocht.

Hieronder vertelt Joop dat hij zijn oldtimers te koop zet om voor de bouw van classics voor classics:

1:32 Joop (80) zet honderden oldtimers te koop

Regelbouw

De provincie Zuid-Holland wil geen uitzondering maken voor Joop. “De provincie ziet geen aanleiding om voor deze casus af te wijken van regionale afspraken”, zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland tegen Hart van Nederland.

Joop en zijn familie balen, maar besluiten de zaak te laten rusten. “Het is jammer van alle tijd, geld en moeite die in het project zijn gestoken, zowel door ons als door de gemeente Westland. Wij kunnen dit niet oplossen. Misschien zou de provincie kunnen meewerken aan het bestemmen van een woonlocatie hier en op de omliggende gronden. En wellicht kan de overheid zich meer richten op woningbouw in plaats van regelbouw”, aldus Joops zoon.

De teleurstelling een plek geven

De wethouder vindt het ook jammer. “Hoewel het spijtig is dat het waardevolle initiatief nu niet door gaat, blijven we in gesprek met de provincie over de toekomst van deze locatie. We blijven zoeken naar mogelijkheden om meer passende woningen voor onder andere ouderen in De Lier te realiseren", voegt bestuurder Ferwarda toe.

De gemeente en de familie Stolze hopen dat er in de toekomst alsnog ruimte ontstaat om het plan nieuw leven in te blazen. De tonnen die al uitgegeven zijn worden, als het goed is, teruggestort op de rekening van Joop. Wat hij met dat geld nu gaat doen weet hij nog niet. Hij moet de teleurstelling nog even verwerken en laten bezinken.