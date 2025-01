Rotterdam herdenkt Jack (14) die overleed door vuurwerkongeluk

Familie, vrienden en buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Bospolder nemen vrijdag afscheid van Jack Hoogendijk, de 14-jarige jongen die op oudjaarsdag om het leven kwam bij een vuurwerkongeluk. Bij de bijeenkomst is iedereen die afscheid wil nemen welkom, meldt de familie.

Rond het middaguur wordt de kist uit zijn woning in de Watergeusstraat naar buiten gebracht, waarna er op het plein voor de woning een erehaag voor hem wordt gevormd. Er wordt op een persoonlijke en waardige manier afscheid genomen, waarbij ook vuurwerk in de vorm van fakkels wordt afgestoken, zo is te lezen in de uitnodiging.

Na de ceremonie vertrekt een rouwstoet, bestaande uit bijzondere auto's en motoren, naar uitvaartcentrum Hofwijk in Rotterdam. De uitvaartdienst en begrafenis zijn in besloten kring, waarbij alleen directe naasten welkom zijn.

ANP