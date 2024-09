Politie stuit op opmerkelijk slachtoffer na melding van steekpartij

Een melding van een steekpartij in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag de nachtrust van een vrouw op leeftijd verstoord. Toen de politie een melding kreeg van een steekincident aan het Joubertplantsoen, vielen agenten de woning van het nietsvermoedende "slachtoffer" binnen.

De melding kwam rond 01.30 uur binnen bij de politie. Volgens de melding lag het slachtoffer in een woning aan het Joubertplantsoen in Den Haag.

Meerdere eenheden van de politie werden naar het adres gestuurd. Ook een ambulance werd opgeroepen om met spoed ter plaatse te komen.

Opmerkelijk 'slachtoffer'

Toen de agenten bij de woning arriveerden, bleek de deur dicht te zetten. Daarop werd besloten om de deur open te beuken met een stormram. Bij binnenkomst werd er niemand in de woning aangetroffen die slachtoffer zou zijn geworden van de steekpartij.

Wat door de agenten wel werd aangetroffen, was een verbaasde vrouw op leeftijd. Zij wist van niets en was erg geschrokken door het voorval, zo meldt een correspondent ter plaatse. De vrouw werd voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel en kwam gelukkig alleen met de schrik vrij. De politie heeft in de omgeving van de woning nog gezocht naar een mogelijk steekincident, maar er werd niets waargenomen.