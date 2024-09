Steekpartij in binnenstad Groningen, man (30) ernstig gewond

Door een steekincident in Groningen is zaterdagochtend een 30-jarige man uit die stad ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 05.15 uur in de Peperstraat in Groningen. Agenten vonden het slachtoffer in een nabijgelegen horecapand en verleenden direct eerste hulp.

Verdachte aangehouden

De politie laat weten een verdachte te hebben aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Groningen. Hij kon korte tijd na het steekincident worden opgepakt met behulp van omstanders en camerabeelden in de binnenstad. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Hart van Nederland/ANP