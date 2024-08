Steekpartij in flat Amsterdam Zuidoost, drie gewonden

In de flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn drie mannen gewond geraakt. De politie laat op X weten dat er mogelijk een vechtpartij aan het steekincident vooraf is gegaan.

Het incident vond rond 21.15 uur plaats. De politie kwam snel ter plaatse en troffen de drie gewonde mannen aan in het flatgebouw. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en doet onderzoek in de omgeving. De slachtoffers zijn met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen

Het is onduidelijk wat er zich precies in de flat heeft afgespeeld, maar de politie vermoedt wel dat er een vechtpartij aan vooraf ging. De politie roept getuigen of mensen die iets gehoord hebben op om zich te melden.