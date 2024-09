Steekpartij bij MBO Den Haag: twee gewonden naar ziekenhuis

In het gebouw van het ROC Mondriaan aan de Meppelweg in Den Haag zijn woensdagmiddag twee mensen met steekwonden aangetroffen. De verwondingen komen vermoedelijk door een steekpartij. Beide slachtoffers zijn door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een politiewoordvoerder leek het erop dat de verwondingen meevallen, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

De politie is op zoek naar twee verdachten en is een groot onderzoek gestart. De woordvoerder kan nog niets zeggen over de oorzaak van het steekincident.